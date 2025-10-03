 Luce Energia Punto fisso allo stesso prezzo per 2 anni
Energia PuntoFisso blocca i prezzi di luce e gas per 24 mesi, con energia 100% rinnovabile, app dedicata e assistenza affidabile. Un’offerta semplice, sicura e sostenibile.
Energia PuntoFisso blocca i prezzi di luce e gas per 24 mesi, con energia 100% rinnovabile, app dedicata e assistenza affidabile. Un’offerta semplice, sicura e sostenibile.

Le bollette di luce e gas ti preoccupano? Con la nuova offerta di EngieEnergia PuntoFisso” non avrai più sorprese: il prezzo resta bloccato per 24 mesi. E puoi attivarla fino all’8 ottobre, in modo semplice e completamente online.

Blocca il prezzo di luce e gas con Engie

Prezzi fissi per due anni

Con Energia PuntoFisso sai sempre quanto spendi, senza sorprese, scegliendo la tariffa più adatta alle tue abitudini: monoraria o a fasce.

  • Luce monoraria: 0,1112 €/kWh, più un costo fisso di commercializzazione di 72 € all’anno.

  • Luce a fasce: F1 (ore di punta) 0,1129 €/kWh, F2 (ore intermedie) 0,1201 €/kWh, F3 (sera e weekend) 0,1027 €/kWh.

  • Gas naturale: 0,414 €/Smc, più 0,00795 €/Smc di commercializzazione e 72 € fissi all’anno.

Un’occasione da non perdere, attivabile fino all’8 ottobre 2025.

Un’offerta chiara e sostenibile

La forza di Energia PuntoFisso sta nella sua semplicità. Ti offre la tranquillità di proteggere il tuo bilancio da eventuali rialzi del mercato, la consapevolezza di pagare solo ciò che consumi con un prezzo fisso che incentiva un uso intelligente dell’energia e la semplicità di un contratto trasparente, facile da capire e da confrontare. In più, l’energia elettrica fornita è al 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi: una scelta che fa bene a te e ancora di più al pianeta.

Tutti i servizi inclusi

Con l’app ENGIE Italia puoi gestire bollette e consumi in tempo reale, parlare con l’assistenza e monitorare i tuoi dati fino a 24 mesi. Il supporto clienti, valutato positivamente da 9 utenti su 10, ti garantisce risposte chiare e rapide. Inoltre, con il servizio PiùCasa hai a disposizione professionisti come fabbri, idraulici ed elettricisti sempre pronti a intervenire.

Attivazione in pochi semplici step

Attivare l’offerta è davvero semplice e la procedura completamente online: basta scegliere se attivare luce, gas o entrambe le forniture e confermare la richiesta tramite e-mail. Da quel momento non dovrai più preoccuparti di nulla: sarà ENGIE a gestire direttamente il passaggio dal tuo attuale fornitore, senza interruzioni di servizio e senza alcuna complicazione. Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 ott 2025

3 ott 2025
