Luce e gas: scegli l'energia di NeN, calcola la tua rata

Nel settore dell’energia, la fine del mercato tutelato in Italia e il passaggio per tutti al mercato libero costringerà molti a cercare un nuovo fornitore per luce e gas. Un’opportunità, ancor prima che un’imposizione, per chi sceglie l’operatore giusto. Nel caso di NeN, che vende energia in abbonamento, è possibile calcolare la propria rata in tre minuti, così da sapere subito quanto si spenderà. Senza sorprese.

Calcola la rata di luce e gas con NeN

Quello proposto da NeN è un modo intelligente di pagare le bollette: la cifra non cambierà di mese in mese ed è tutto incluso. Il fornitore, infatti, divide per 12 la spesa annuale e blocca il prezzo della materia prima per un anno intero. Insomma, c’è una rata fissa che comprende tutti i costi. È possibile scoprire subito la propria, senza alcun obbligo di attivazione.

Sulla pagina dedicata prende il via una procedura veloce e semplice, guidata passo dopo passo, che richiede solo di caricare la propria bolletta per ottenere le informazioni necessarie al calcolo. In questa fase, il sistema recupera i consumi dell’ultimo anno e altri dettagli, applicando il prezzo di NeN e aggiungendo i costi extra come le tasse e gli oneri per la gestione del contatore. Infine, il totale è diviso per le 12 rate mensili.

Nel nome della trasparenza, il fornitore rende noti gli attuali prezzi di luce e gas, specificando che il peso della componente energia e della materia prima equivalgono al 62%-63% circa della spesa totale per un cliente tipo, escluse le imposte. Eccoli.

L’energia fornita da NeN proviene esclusivamente da fonti rinnovabili e il gruppo si impegna a compensare tutte le emissioni del gas venduto, nel nome della sostenibilità.

È doveroso ricordare che il cambio dell’operatore non comporta alcuna interruzione della fornitura. Il passaggio è per legge gratuito, senza penali e senza vincoli. Per saperne di più e per calcolare la propria rata invitiamo a visitare la pagina dedicata.

