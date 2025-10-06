Luce (rinnovabile) e gas bloccati per un anno: con Octopus Energy ti prepari all'inverno

Bollette stabili e trasparenti? Grazie a Octopus Energy è possibile. Fino al 9 ottobre potrai attivare la nuova promozione online, che ti permetterà di bloccare il prezzo di luce e gas per ben 12 mesi. Scegliendo Octopus Energy, scegli anche di affidarti a un servizio che offre energia 100% rinnovabile: scopri cosa offre la promozione e come puoi risparmiare sulle bollette di casa, specialmente in vista dei mesi invernali.

Quali sono i costi di Octopus Energy: i dettagli

Come anticipato, il vantaggio di Octopus Energy è legato ai costi, che resteranno invariati per due anni. La promozione, chiamata Octopus Fissa 12M, ti permette di risparmiare concretamente: il costo per la materia prima luce è di 0,1067 euro/kWh, mentre per il gas è di 0,397 euro/Smc, considerando una tariffa di tipo monorario. A entrambi saranno poi applicati dei costi di commercializzazione annui di 84 euro. Tutti i valori indicati sono al netto di IVA e imposte.

A questi costi bisogna inoltre aggiungere quelli di gestione del contatore, degli oneri di sistema e altre imposte, indipendenti da Octopus Energy. In ogni caso, il risparmio è comunque garantito, dal momento che le tariffe per luce e gas restano invariate. La potenza del contatore e la classe del gas, invece, rimarranno le stesse, ma potrai sempre modificarle in seguito qualora si ritenesse necessario.

Una volta trascorsi i 12 mesi, non verrai travolto dai costi eccessivi. Tutt’altro: potrai infatti decidere se rinnovare la tariffa fissa oppure passare alla formula Flex. In ogni caso, nulla ti verrà imposto e potrai sempre scegliere la soluzione più vantaggiosa per la tua casa. Hai già un altro fornitore attivo? Ci penserà Octopus Energy al passaggio. Tu non dovrai fare altro che collegarti e completare la richiesta online, per iniziare a risparmiare fin da subito.

Hai tempo fino al 9 ottobre per attivare Octopus Fissa 12M a queste condizioni. Tra prezzi bloccati per 12 mesi, zero vincoli ed energia rinnovabile, la promozione Octopus Energy è senza dubbi tra le migliori per chi vuole risparmiare concretamente in bolletta.