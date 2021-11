Luci di Natale: il colore lo scegli con un'app

Potrà sembrarti presto parlare di Natale, ma se ti porti avanti ora potrai essere pronto con tutto il materiale necessario quando l'8 dicembre potrai dare inizio ai preparativi. Ricorda: lo scorso anno è stato il Natale del distanziamento, quest'anno sarà inevitabilmente quello del ricongiungimento. Mano allo smartphone e il colore giusto per creare il giusto clima potrai sceglierlo giorno per giorno, momento per momento, sfruttando semplicemente un'app.

Tutti i colori del Natale

Sono molti, infatti, gli addobbi di Natale disponibili e con i quali la personalizzazione è possibile con una semplice applicazione. Quel che fino a pochi anni or sono era accessibile soltanto con opzioni manuali predefinite, ora è personalizzabile su tutto il campo RGB, con estrema facilità, con tutte le opzioni di cui si possa aver bisogno.

Parliamo di opzioni a costo minimo, come queste:

Una catena da 20 metri e 200 led, perfetta per colorare un intero albero di natale casalingo, è accessibile a 21,97 euro ed ogni opzione è gestita con un semplice smartphone e puoi creare tanto addobbi natalizi, quanto scenari estivi, feste improvvisate o altro ancora. Pochi euro, tanta fantasia e una semplice app: è semplice ed è subito Natale. I prezzi potrebbero aumentare con l'avvicinarsi al mese di dicembre, quindi metti subito nel carrello e avrai tutto pronto al momento giusto.

Se il colore non ti interessa e preferisci una soluzione tradizionale da esterno, le offerte non mancano. Questa, ad esempio: meno smart, ma innegabilmente natalizia in ognuno dei suoi 2000 led.