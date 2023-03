Come vedere Lucky Hank dall'Italia

I produttori esecutivi di Breaking Bad e la star di Better Call Saul tornano sul piccolo schermo con Lucky Hank. La nuova serie, che vede l’attore Bob Odenkirk nei panni del protagonista, ha fatto il suo debutto nei giorni scorsi con l’esordio negli Stati Uniti del primo episodio, trasmesso da AMC. Come si può vedere in streaming dall’Italia? Connettendosi al servizio d’oltreoceano attraverso uno dei server USA forniti da NordVPN (oggi in forte sconto).

Lucky Hank in Italia: come vedere la serie in streaming

Partiamo dalla trama, senza anticipare troppi dettagli così da non correre il rischio di inciampare in spoiler. William Henry Devereaux è un professore alle prese con una carriera professionale poco soddisfacente e con la crisi di mezza età. Aggiungiamo solo che la media voto della critica riportata dall’aggregatore Rotten Tomatoes si attesta al 97%: un altro capolavoro annunciato. Di seguito il trailer ufficiale.

Al momento non è stata confermata alcuna data di uscita ufficiale per Lucky Hank in Italia, né quale piattaforma li potrebbe rendere disponibili. Dunque, come vederlo dal nostro paese? Come anticipato in apertura, al momento l’unica strada percorribile è quella che passa per l’impiego di un servizio Virtual Private Network come NordVPN (oggi in forte sconto), selezionando un server statunitense e collegandosi poi ad AMC+ per dare il via allo streaming.

La stagione 1 della serie è composta da otto episodi, dei quali conosciamo già i titoli in lingua originale: Pilot, George Saunders, Escape, The Goose Boxer, The Clock, The Arrival, The Count of Monte Cristo, The Chopping Box. Fanno parte del cast di attori, oltre al già citato Bob Odenkirk, anche Mireille Enos (Law & Order, Good Omens), Olivia Scott Welch (Modern Family, Panic) e Diedrich Bader (Better Things, Space Force).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.