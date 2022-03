Luminar crea insieme al suo team Ucraino delle LUT ispirate alla libertà

Luminar lancia il pacchetto di LUT “ Terra di Libertà“. Sviluppato dal team di Skylum, con sede in Ucraina, questo pack è dedicato a tutte le città ucraine attualmente bombardate nel conflitto contro la Russia. In una iniziativa volta a sensibilizzare sulla questione ucraina, puoi utilizzare queste LUT per creare paesaggi urbani indimenticabili grazie all’ampia gamma di toni ed effetti a disposizione.

Luminar “Terra di Libertà”, il pacchetto di LUT per l’Ucraina

Questa collezione di LUT è estremamente versatile ed è compatibile non solo con i software Luminar 4, AI e NEO, ma anche con Photoshop, Lightroom ed altri programmi di video editing. Il pacchetto include le seguenti LUT:

Odesa : LUT calda con punto di bianco ridotto

: LUT calda con punto di bianco ridotto Cherkasy : LUT con saturazione e contrasto bassi e toni blu

: LUT con saturazione e contrasto bassi e toni blu Chernihiv : LUT con tonificazione leggermente calda e contrasto basso

: LUT con tonificazione leggermente calda e contrasto basso Dnipro : LUT low key super calda

: LUT low key super calda Kharkiv : LUT intensa e brillante

: LUT intensa e brillante Kyiv : LUT per dare risalto ai toni caldi, con saturazione blu ridotta

: LUT per dare risalto ai toni caldi, con saturazione blu ridotta Lviv : LUT brillante con blu ciano e verde quasi sbiadito

: LUT brillante con blu ciano e verde quasi sbiadito Mariupol : LUT brillante con contrasto elevato e tono blu ciano

: LUT brillante con contrasto elevato e tono blu ciano Sumy : LUT calda in low key con saturazione blu ridotta

: LUT calda in low key con saturazione blu ridotta Zaporizhzhia: LUT blu ciano ricca ed intensa

L’utilizzo delle LUT ti permette di creare le foto come le immaginavi non solo con i programmi del produttore, ma anche con altri applicativi di questo tipo, incluso Photoshop. Puoi ritoccare ogni genere di dettaglio, sfruttando le LUT per dare alle tue immagini digitali un aspetto diverso e sicuramente migliore, che vada a correggere eventuali imperfezioni sorte in fase di scatto.

Il pacchetto “Terra di Libertà” ti permetterà di ricevere dunque queste 10 LUT universali al prezzo eccezionale di 29€. In questo modo, potrai aggiungere alle foto un effetto creativo che ricordi le pellicole bruciate. Trovando la texture più adatta, potrai dare nuova vita alle tue foto e raccontare la storia che desideri.

