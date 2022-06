Luminar Neo: la migliore alternativa ad Adobe Lightroom

Sei un fotografo – aspirante o professionista – e cerchi un’alternativa ai programmi più blasonati come Adobe Lightroom? Ti consigliamo Luminar Neo: si tratta di un innovativo software di foto editing facile da utilizzare, che consente a tutti gli appassionati di esprimere la propria creatività grazie a tool innovativi basati sull’AI. Sono due le promozioni attive relative al programma: 79 euro (che include 20 preset gratuiti) e 94 euro, prezzo maggiorato poiché include 50 risorse del bundle di mezza estate.

Cos’è Luminar Neo e cosa offre?

Luminar Neo è l’ultima versione, più aggiornata, del software sviluppato da Skylum. Ciò che lo differenzia da tutte le precedenti versioni è il suo motore modulare, che aiuta a distribuire in modo uniforme il carico per ottenere un’elaborazione più rapida delle immagini. Ciò ti consente di applicare tanti tool diversi su un’immagine, senza significative perdite di prestazioni, e di salvare automaticamente tutte le modifiche.

Ovviamente non mancano i nuovi, potenti strumenti che ti supporteranno nella post-produzione delle tue immagini. Qualche esempio? È possibile rimuovere automaticamente i punti di polvere e le linee elettriche da uno scatto, ma anche mascherare gli oggetti e reilluminare una scena, oppure utilizza le modalità di fusione, realizza collage, aggiungi effetti con doppia esposizione e gestisci il tutto tramite i livelli. Inoltre, grazie all’applicazione mobile Luminar Share per iOS e Android, potrai trasferire in modo rapido e semplice tutte le immagini da smartphone a computer.

Luminar Neo è sia un’applicazione standalone che un plugin da integrare ad Adobe Photoshop e Adobe Lightroom Classic. Se sei interessato al programma completo con licenza a vita, grazie alla promozione in corso potrai accedere a un’offerta speciale. Al prezzo di 79 euro (anziché 123) otterrai – oltre a una copia del software e tutte le funzionalità e aggiornamenti – anche 20 present gratuiti. Al prezzo di 94 euro (invece di 220) avrai in aggiunta 50 risorse incluse nel bundle di mezza estate, scontato dell’85%.

