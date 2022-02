LUNA cresce del 18% nonostante le tensioni tra Russia e Ucraina

Una prova di forza superata egregiamente quella che ha dimostrato LUNA. La sua quotazione è cresciuta di quasi un 18% questa settimana. Il prezzo di Terra LUNA, al momento dell’ascesa, aveva segnato i 58 dollari. Dalle ultime 24 il prezzo di scambio si trova ora a 52,50 dollari (al momento della scrittura).

Un risultato che ha reso felici tutti gli investitori che si sono affidati a questo token. Molto probabilmente un tale record è stato raggiunto grazie all’annuncio di Luna Foundation Guard, l’organizzazione senza scopo di lucro che guida l’ecosistema blockchain Terra. In pratica, il 22 febbraio 2022 l’organizzazione ha raccolto 1 miliardo di dollari attraverso la vendita del suo token.

Non ci sono dubbi che questa notizia abbia spinto alle stelle la quotazione di LUNA che puoi acquistare direttamente su Binance, l’exchange di scambio più grande al mondo per volume di transazioni.

Three Arrow Capital e Jump Crypto hanno acquistato 1 miliardo di dollari in LUNA

In pratica, ad aver acquistato fino a un totale di 1 miliardo di dollari in LUNA sono state due società molto importanti nel settore crittografico. La prima è Three Arrow Capital, la società di capitali di rischio guidata da Su Zhu, famoso per la sua diffidenza nei confronti di Ethereum. La seconda, invece, è Jump Crypto, un gruppo commerciale che opera per sbloccare il potenziale delle reti aperte guidate dalle comunità.

L’annuncio ufficiale di Luna Foundation Guard è arrivato il 22 febbraio 2022 su Twitter. Questo comunicato ha incluso anche DeFiance Capital, Republic Capital, GSR, Tribe Capital e ha spinto in alto la quotazione del suo token che ora, stando ad alcune previsione, potrebbe correre fin verso i 200 dollari:

La Luna Foundation Guard (LFG) ha chiuso una vendita di token privati da 1 miliardo di dollari per creare una riserva Forex decentralizzata $UST denominata in $BTC!

1/ The long awaited [REDACTED] 💎3 is here! 📣 The Luna Foundation Guard (LFG) has closed a $1 billion private token sale to establish a decentralized $UST Forex Reserve denominated in $BTC! 📣 🧵👇 — Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) February 22, 2022

Una nuova riserva Forex UST

Come è emerso dal recedente tweet, il ricavato verrà utilizzato da Luna Foundation Guard (LFG) per costruire una riserva Forex UST denominata in Bitcoin. In un comunicato stampa LFG ha spiegato il ruolo di UST, la stablecoin algoritmica supportata dalle riserve LUNA che vengono bruciate per mantenere integro l’ancoraggio al dollaro:

La UST Forex Reserve fornisce un’ulteriore strada per mantenere la stabilità del peg nei cicli di contrazione che riduce la riflessività del sistema.

LUNA raggiungerà i 200 dollari di quotazione. Lo ha spiegato l’analista e ricercatore Murray Rudd. Bruciare il token, in combinazione di una crescita della domanda di UST, aumenterebbe il suo prezzo a quei livelli entro il 2022 e a 920 dollari un anno dopo.

1/ I finished off the $LUNA / $UST pricing model that I've been working on over the past months. Full details are on Substack – the thread below highlights the findings. 🌖🧵https://t.co/L788oDNKDc pic.twitter.com/OQTaLbrKk7 — Murray Rudd 🌖 (@crypto_rudd) February 22, 2022

L’aumento del prezzo di LUNA ha incuriosito tutta la comunità di investitori crypto. E se ha incuriosito anche te puoi decidere di acquistarla direttamente su Binance.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.