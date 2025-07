Lunga meno di 1m questa soundbar 120W di Hisense: l'audio è cinema (79€)

Abbinala al televisore e utilizzala non solo per sentirti al cinema ma anche per ascoltare la tua musica preferita. Questa soundbar 120W firmata Hisense è un gioiellino sia in termini di prestazioni che di prezzo. Oggi ancora di più con lo sconto del 11% su Amazon che la rende economica e tua con un click. Mettila nel carrello a 79 euro e goditi fin da subito un suono pieno, di qualità e senza compromessi.

Con una lunghezza di circa 90 centimetri, questa soundbar 120W di Hisense è perfetta da mettere sotto il tuo televisore. Arriva con il suo telecomando quindi la gestione è rapida e veloce potendo modificare varie impostazioni. Ad esempio ci sono 3 modalità integrate: quella notturna per rendere l’audio nitido ma senza dar fastidio a chi è in casa con te, quella surround che enfatizza i bassi e quella dedicata ai film che ti teletrasporta direttamente al cinema. Naturalmente non mancano i vari tasti dedicati ai bassi, al volume e persino allo scorrimento in avanti e indietro per rendere la gestione elementare in tutto e per tutto.

Tuttavia non te ne faresti nulla di queste caratteristiche se la barra non fosse anche eccellente, no? Allora non perdere tempo e goditi una potenza da 120W con audio 2.0 e pieno supporto a tecnologie come il Dolby Digital e il Dolby Virtual:X che ormai vantano quasi tutti i televisori in commercio. La connessione al tuo dispositivo avviene persino senza cavi sfruttando il Bluetooth 4.2 ma hai comunque a disposizione porte HDMI eArc, CEC e un ingresso audio di linea ossia quella per il jack audio da 3,5 mm. Spesa minima ma resa massima con questo prodotto in casa.

Metti subito nel carrello la tua soundbar 120W di Hisense per rendere l’audio immersivo e potente. Su Amazon o sconto dell’11% con cui il prezzo scende ad appena 79 euro, non perdere tempo.