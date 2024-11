LXQt 2.1 si aggiorna con la sessione sperimentale Wayland

LXQt, l’ambiente desktop per le distribuzioni Linux pensato per essere leggero e veloce, si è da poco aggiornato alla versione 2.1 con alcune novità. Tra quelle più importanti, introdotte con la nuova versione, c’è innanzitutto l’introduzione del gestore Wayland con una sessione sperimentale, oltre che alcune novità che riguardano il gestore file e altri componenti.

LXQt 2.1: i cambiamenti dell’ultimo aggiornamento

LXQt 2.1 introduce una nuova sessione Wayland sperimentale, attraverso l’aggiunta di un nuovo componente denominato “lxqt-wayland-session”, con cui è possibile anche supportare sette compositori finestre tra cui Labwc , KWin, Hyprland, Sway, River e Niri. Gli utenti potranno selezionare la sessione Wayland tramite il gestore di accesso SDDM, oppure in Impostazioni sessione LXQt > Impostazioni Wayland > Compositore Wayland, dove saranno disponibili due backend: uno per l’uso con “kwin_wayland” e l’altro per l’utilizzo generale.

Oltre a ciò, la nuova versione dell’ambiente desktop aggiorna anche il gestore file e il desktop “PCManFM-Q” con il supporto per le sessioni multischermo separate con Wayland, oltre alla traslucenza per l’uso di app per sfondi di terze parti, la possibilità di consentire percorsi relativi per icone di cartelle personalizzate e la disabilitazione delle miniature sui file system remoti. Ad essere aggiornato è anche il centro di configurazione, che supporta ora la nuova sessione Wayland, supporta più tooltip informativi, dispone di una nuova casella di controllo colori tooltip per l’utilizzo della tavolozza fornita dal tema e una nuova opzione per la modifica delle dimensioni delle icone posizionate nella barra degli strumenti, che si trovano nella scheda per la configurazione dell’aspetto.

L’emulatore QTerminal di LXQt 2.1 ha ora testi più intuitivi per le voci dei menu e corregge un problema relativo a un conflitto che si verificava se venivano modificate le impostazioni durante l’esecuzione di diverse istanze del terminale. Infine, la nuova versione aggiorna il pannello LXQt con la possibilità di filtrare gli elementi della barra con il nome o l’inversione dell’ordine.

Tutte le novità della nuova versione sono elencate in dettaglio nella lista completa dei cambiamenti, disponibile nel sito ufficiale, mentre l’aggiornamento sarà presto disponibile nei vari repository Linux.