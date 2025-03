LXQt 2.2: miglioramenti per Wayland e QTerminal aggiornato

Il team di sviluppo ha da poco annunciato le nuove modifiche che si potranno vedere su LXQt 2.2, l’ambiente desktop leggero e progettato per offrire un’esperienza fluida e performante anche su hardware meno potente e, per questo motivo, abbastanza diffuso tra le distribuzioni Linux. Le novità anticipate interessano in particolare il supporto per Wayland, il moderno protocollo grafico che sta gradualmente sostituendo X11 nel panorama Linux, oltre a miglioramenti significativi per QTerminal, il terminale predefinito dell’ambiente.

LXQt 2.2: gli sviluppatori anticipano le novità per la prossima versione

Tra i principali cambiamenti di LXQt 2.2 spicca il lavoro svolto migliorare la compatibilità con Wayland, la cui sessione sarà ancora sperimentale ma consentirà di impostare il compositore predefinito e il blocco schermo. Saranno anche presenti alcune impostazioni di input, parzialmente abilitata, insieme a pagine man e file di configurazione aggiornati. LXQt runner consentirà di configurare la larghezza, insieme alle impostazioni dello schermo e la posizione, se vengono usate configurazioni multi-monitor.

Il pannello potrà essere configurato per ogni monitor durante l’uso della sessione Wayland, mentre le impostazioni del monitor del componente “kwin_wayland” funzioneranno adesso correttamente nel caso in cui uno o tutti gli schermi collegati sono stati ridimensionati.

Per quanto riguarda QTerminal, con LXQt 2.2 verrà migliorata la finestra a discesa e viene reso disponibile un gestore per le scorciatoie che fa uso di D-Bus. Oltre a ciò, i miglioramenti del terminale riguardano poi anche l’emulatore, con una nuova impostazione “Attiva al passaggio del mouse” per i sottoterminali, oltre al cursore lampeggiante, la possibilità di nasconderlo e molte altre impostazioni che ne aumentano la versatilità, come opzioni di personalizzazione avanzate e una migliore gestione dei profili, rendendolo uno strumento ancora più potente per gli utenti che lavorano frequentemente dalla riga di comando.

Altri cambiamenti verranno anche apportati alla trasparenza delle app e alla finestra di dialogo dei caratteri su X11, insieme a ulteriori migliorie per PCManFM-Qt, il file manager dell’ambiente.

La versione finale di LXQt 2.2 è prevista per l’uscita a metà di aprile 2025, fatta eccezione per eventuali imprevisti.