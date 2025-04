Lyca Mobile: 150 GB in 5G a 5,99 euro con 2 mesi di rinnovo gratis

Risparmia con la nuova offerta di Lyca Mobile: è rivolta a chi proviene da qualsiasi altro operatore. Al prezzo di soli 5,99 euro per 30 giorni di servizio include 150 GB di traffico dati anche su rete 5G, la possibilità di richiedere una eSIM, minuti e SMS illimitati per comunicare, 8 GB per il roaming all’interno dell’area UE e 2 mesi di rinnovo gratis.

5G Portin 599 è l’offerta più conveniente di Lyca Mobile

Il piano si chiama 5G Portin 599 ed è attivabile solo online. C’è anche il supporto alla tecnologia VoLTE che molti ritengono essenziale. Ogni operazione può essere controllata comodamente da un’applicazione che si può scaricare su smartphone Android e iOS, ad esempio per monitorare il credito residuo, la disponibilità dei dati, per ricevere promemoria sulle ricariche da effettuare e molto altro ancora. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Hai bisogno di più dati per le attività online o per lavorare in mobilità? Nessun problema: ci sono anche le formule Portin 5G 200 (200 GB) a 9,99 euro e Portin 5G 250 (250 GB) a 11,99 euro, entrambe con 5G incluso. Se invece la navigazione ultraveloce sulle reti di ultima generazione non ti interessa, puoi risparmiare con Port in 599 (180 GB) a 5,99 euro, Port in 799 (250 GB) a 7,99 euro e Port in 999 (270 GB) a 9,99 euro.

Infine, se viaggi spesso, la soluzione giusta per te potrebbe essere Port in Globe 5G a soli 9,99 euro per 30 giorni. È un pacchetto con 100 GB di dati anche in 5G, minuti illimitati, 200 SMS nazionali, fino a 540 minuti di chiamate internazionali e 13 GB di roaming in area UE. L’operatore è attivo sulla rete Vodafone, fornendo ai suoi clienti un servizio affidabile e dalle prestazioni elevate.