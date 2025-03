Lyca Mobile lancia 5G Portin 599: 150 GB in 5G e 2 mesi gratuiti per i nuovi clienti

Lyca Mobile è uno degli operatori di telefonia mobile che spesso propone piani, tariffe e offerte davvero vantaggiose e interessanti. Coglierle è utile per almeno tre motivi: innanzitutto per poter ottenere tutti i vantaggi legati a quella singola promozione, ma anche per ricevere offerte esclusive come clienti Lyca Mobile e, ancora, per sfruttare la libertà e la flessibilità di un’offerta prepagata senza abbonamenti o costi fissi. L’ultima offerta rivolta ai nuovi clienti esprime perfettamente tutti questi benefici: attiva ora 5G Portin 599.

Velocità e convenienza in un’unica offerta

L’offerta 5G Portin 599 di Lyca Mobile include 150 Giga di traffico dati, la navigazione in 5G, minuti e SMS illimitati e 8 Giga di traffico per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Un insieme di vantaggi a soli 5,99€ ogni 30 giorni. Con 5G Portin 599 si ha tutto quello di cui si ha bisogno per chiamare e navigare in totale libertà e con il massimo delle prestazioni garantite dal 5G, a un costo davvero minimo. E non è tutto.

Attivando online l’offerta 5G Portin 599, Lyca Mobile regala i primi due rinnovi. In questo modo si potranno avere 150 Giga, SMS e minuti illimitati in 5G per tre mesi e pagarne solamente uno. Un’opportunità particolarmente interessante anche tenendo conto, come anticipato, che Lyca Mobile è un operatore che prevede offerte prepagate senza canoni e abbonamenti. Questo significa che in qualsiasi momento si può cambiare operatore o non rinnovare l’offerta.

Una libertà che non tutti gli operatori di telefonia mobile prevedono e che invece è uno dei tratti distintivi di Lyca Mobile. Inoltre l’acquisto dell’offerta 5G Portin 599 non prevede costi di attivazione, sia scegliendo la formula con la SIM fisica tradizionale che con l’eSIM. Al momento dell’acquisto dell’offerta è anche possibile effettuare una prima ricarica con tutto l’importo destinato al proprio credito senza commissioni o costi extra.