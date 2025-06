Lyca Mobile: offerta solo online, 150GB in 5G e 2 mesi di rinnovo GRATUITO

Interessantissima nuova offerta Lyca Mobile attivabile solo online. A soli 5,99 euro al mese potrai avere 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati con 8GB da utilizzare in roaming nell’Unione Europea. Il tutto con l’aggiunta di 2 mesi di rinnovo gratis, che ti faranno risparmiare ancora di più.

Attiva l’offerta è semplicissimo: non devi firmare contratti né passare per controlli del credito. Ti basta ordinare la SIM, attivarla e potrai goderti subito una rete con copertura Vodafone in 5G, una delle più affidabili e veloci in circolazione. Grazie al roaming UE incluso, inoltre, potrai navigare anche se viaggi all’estero senza costi aggiuntivi: una comodità incredibile specie per l’estate.

La tua offerta sarà gestibile attraverso l’app My Lyca Mobile, disponibile per iOS e Android, da cui potrai controllare il saldo credito, i GB rimanenti, rinnovi e persino nuove promozioni tutte pensate per te.

Un’occasione da cogliere al volo: attiva adesso l’offerta per avere 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati, 8GB in Roaming UE a 5,99 euro al mese con i primi due mesi completamente gratis.