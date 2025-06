Lyca Mobile, offerta SOLO ONLINE: 150GB, minuti e SMS illimitati a un prezzo bassissimo

L’operatore virtuale Lyca Mobile lancia una nuova offerta assolutamente da non perdere. Con 5G Portin 599 potrai avere infatti 150GB in 5G, minuti e SMS illimitati e con 8GB da utilizzare in roaming nell’Unione Europea a soli 5,99 euro al mese. Attenzione però perché, dopo l’attivazione, i successivi due mesi di rinnovo saranno completamente gratuiti andando a incrementare il fattore risparmio.

Scegliendo Lyca Mobile potrai affidarti a un servizio affidabile che opera sulla rete Vodafone per offrirti la migliore copertura 5G in praticamente tutta l’Italia. Potrai attivare la tua offerta direttamente online, senza verifiche del credito o contratti a lungo termine: sei tu a decidere quanto rimanere e soprattutto saprai sempre quanto andrai a spendere, senza brutte sorprese.

Potrai gestire la tua offerta dall’apposita app My Lyca Mobile scaricabile per smartphone iOS e Android: da qui, potrai controllare il saldo dei credito, la disponibilità residua dei dati e molto altro ancora. Inoltre, riceverai promemoria per ricariche e rinnovi con offerte speciali tutte dedicate a te.

Con Lyca Mobile avrai la sicurezza di un’offerta straordinaria, una copertura di rete strepitosa e la garanzia di costi chiari sin dall’inizio e che soprattutto non cambieranno nel tempo. Attivala subito per avere 150GB in 5G (+8 da usare nei paesi dell’Unione Europea), minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese: e i primi due rinnovi non li paghi nemmeno.