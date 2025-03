Lycamobile: 150 GB in 5G a soli 5,99€/mese e oltre 70€ di risparmio/anno

Se stai pensando di cambiare operatore, questa potrebbe essere l’occasione giusta: Lycamobile propone una nuova offerta, chiamata 5G PORTIN 599, che permette di avere 150 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese.

Inoltre, per chi attiva l’offerta ora, sono previsti ben due mesi di rinnovo gratuito, aggiungendo un ulteriore vantaggio economico. Per averla basta andare sul sito di Lycamobile. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio le caratteristiche di questo operatore e perché la sua promo è così conveniente.

Quanto risparmi con Lycamobile rispetto agli altri operatori

L’offerta è davvero competitiva, soprattutto se confrontata con quella di Vodafone, che per la stessa quantità di dati richiede 11,99€ al mese, portando la spesa annuale a 143,88€, contro i soli 71,88€ di Lycamobile. Il risparmio netto è superiore a 70€ l’anno, un’opportunità perfetta per chi desidera ridurre i costi senza rinunciare a qualità e servizi.

Questa promozione è riservata esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da un altro operatore. Non ci sono costi nascosti o rimodulazioni: ciò che paghi oggi è quello che continuerai a pagare ogni mese. Il piano si rinnova automaticamente ogni 30 giorni, garantendo trasparenza assoluta.

Il pacchetto di Lycamobile comprende anche 8 GB di dati in roaming in Europa, permettendoti di navigare all’estero senza pensieri. Inoltre, la navigazione in 5G è inclusa senza costi aggiuntivi, assicurando una connessione ultraveloce su dispositivi compatibili. E grazie alla tecnologia VoLTE, anche le chiamate sono in alta qualità, migliorando l’esperienza d’uso quotidiana.

L’offerta è disponibile solo online e per un periodo limitato, quindi è importante non perdere tempo. Visita subito il sito ufficiale di Lycamobile, attiva l’offerta 5G PORTIN 599 e inizia a beneficiare dei due mesi di rinnovo gratuiti.