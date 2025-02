Lycamobile: 150GB in 5G a 5,99€/mese e oltre 70€ di risparmio

Cambiare operatore non è mai stato così conveniente. Lycamobile lancia la sua nuova offerta 5G PORTIN 599 che, a soli 5,99€ al mese, offre 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati su rete nazionale e 8GB in UE. Oltre al prezzo incredibile, chi attiva questa promozione riceve anche due mesi di rinnovo gratuito, per un ulteriore vantaggio economico.

Per capire quanto sia conveniente questa offerta, basta confrontarla con Vodafone, che per lo stesso quantitativo di dati chiede 11,99€ al mese, portando la spesa annua a 143,88€ contro i soli 71,88€ di Lycamobile. Con un risparmio netto di oltre 70€ all’anno, scegliere Lycamobile significa avere più per meno: per attivare la promo basta andare sul sito di Lycamobile.

Lycamobile 5G PORTIN 599: ecco perché è così conveniente

Questa offerta è riservata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da un altro operatore. La navigazione in 5G è inclusa senza costi extra, garantendo un’esperienza ultra veloce su dispositivi compatibili. Con minuti e SMS illimitati, potrai restare sempre in contatto senza limiti e senza preoccuparti di costi nascosti.

La trasparenza è al centro di questa promozione: nessun costo nascosto, nessuna rimodulazione, solo un piano chiaro che si rinnova ogni 30 giorni con tutto ciò che ti serve. Inoltre, il servizio VoLTE è incluso per chiamate in alta qualità.

Questa promozione è disponibile solo online e per un periodo limitato. Non perdere l’occasione di passare a Lycamobile, navigare in 5G e risparmiare. Attiva subito l’offerta e inizia a sfruttare i due mesi di rinnovo gratis.