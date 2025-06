Lyca Mobile rende il 5G democratico: 150 Giga a 5,99€ al mese

Una delle offerte mobile più interessanti ora disponibili è quella di Lyca Mobile, che offre 150 Giga su rete 5G Vodafone a 5,99 euro al mese. Un’offerta che, visto il prezzo concorrenziale, rende il 5G alla portata di tutti. Tra le altre cose, la promozione prevede anche due mesi di rinnovo gratis e zero costi di attivazione.

Un altro elemento importante sono gli 8 Giga dedicati in roaming disponibili con l’offerta 5G di Lyca Mobile. Anche in questo caso la rete di riferimento rimane quella di Vodafone, o meglio gli operatori con cui Vodafone ha stretto accordi per consentire ai clienti che utilizzano la sua rete di navigare in 5G nei Paesi dell’Unione europea.

L’offerta 5G da 5,99 euro al mese di Lyca Mobile

L’attuale offerta di Lyca Mobile in 5G da 5,99 euro al mese si applica agli utenti che scelgono di richiedere la portabilità del loro numero da qualsiasi operatore. Il costo del primo mese è di 5,99 euro, mentre i primi due rinnovi saranno gratuiti (a partire dal terzo rinnovo si tornerà a pagare 5,99 euro al mese).

Per navigare in 5G occorre avere uno smartphone abilitato alla rete di nuova generazione, oltre che essere sotto copertura della rete 5G Vodafone.

Tra i servizi inclusi non manca il VoLTE, vale a dire il servizio voce su 4G. Quest’ultimo è supportato in maniera esclusiva sui dispositivi 4G abilitati sulla rete Lyca Mobile, cioè Vodafone.

La promozione comprende inoltre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili. Questi saranno disponibili anche qualora ci si dovesse recare in uno dei Paesi dell’Unione europea, insieme agli 8 Giga dedicati in roaming.

In conclusione, vi confermiamo che l’offerta è attivabile direttamente online – e gratis – sul sito ufficiale di Lyca Mobile. La promo è da considerarsi valida per un periodo di tempo limitato.