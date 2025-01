Guarda la serie M Il Figlio del Secolo in streaming

A partire da questo momento puoi vedere in streaming i primi episodi di M Il Figlio del Secolo, la nuova serie originale prodotta da Sky e basata sull’omonimo romanzo di Antonio Scurati, con l’attore Luca Marinelli nel ruolo di Benito Mussolini. Tutto ciò che ti serve è il pass Entertainment di NOW, che la piattaforma propone in offerta da soli 6,99 euro al mese.

Come vedere in streaming M Il Figlio del Secolo

Diretta dal regista Joe Wright, racconta l’ascesa al potere del dittatore, dalla fondazione dei Fasci Italiani di combattimento del 1919 fino al discorso in Parlamento del gennaio 1925. Nelle recensioni pubblicate in anteprima dalla stampa specializzata, la serie è stata promossa con ottimi voti, elogiando sia la sceneggiatura che altri aspetti come la colonna sonora composta da Tom Rowlands, membro del duo britannico The Chemical Brothers. Puoi iniziare subito a guardarla sui tuoi dispositivi.

M Il Figlio del Secolo è composta in totale da 8 episodi, i primi 2 dei quali sono disponibili a partire da questo momento. Gli altri, a 2 a 2, arriveranno sulla piattaformacon cadenza settimanale. Oltre al già citato Luca Marinelli fanno parte del cast di attori anche Francesco Russo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti nel ruolo di Rachele Mussolini e Paolo Pierobon nei panni di Gabriele D’Annunzio.

Grazie al pass Entertainment di NOW hai accesso a un vasto catalogo di contenuti in streaming: ci sono anche tutte le puntate della nuova edizione del cooking show MasterChef 14 che ha appena preso il via, la serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno che racconta l’avventura degli 883 ai loro esordi e la sorprendente The Pengiun che ha ricevuto un apprezzamento unanime da pubblico e critica. Attiva subito l’abbonamento sfruttando l’offerta in corso, da soli 6,99 euro al mese scegliendo la formula annuale.