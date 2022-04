Mac App Store: Apple non blocca le truffe

Kosta Eleftheriou, lo sviluppatore che ha denunciato Apple l’anno scorso, continua la sua battaglia per dimostrare la poca sicurezza degli store dell’azienda di Cupertino. Stavolta l’attenzione è stata rivolta al Mac App Store, sul quale sono state pubblicate diverse app che truffano gli utenti.

La nuova caccia alle cosiddette “scam app” è iniziata quando lo sviluppatore Edoardo Vacchi ha scoperto che l’app My Metronome mostra il pulsante di chiusura solo dopo il pagamento dell’abbonamento mensile (9,99 dollari). L’app è stata successivamente rimossa dallo store, ma Apple non ha chiarito come abbia superato i controlli.

I didn’t think this was possible:

This App Store app immediately asks you for money and then *disables* the “Quit” option so that you can never close it!

And it’s been like that on the App Store for years!https://t.co/DpOLtz9PCd pic.twitter.com/UCnRq2WvnF

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 14, 2022