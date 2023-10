Mac Mini 2023 con M2 e 512GB in OFFERTA su Amazon (-10%)

Il nuovissimo Mac Mini 2023 con 512GB di SSD e 8GB di RAM è attualmente in offerta su Amazon a soli 865,99 euro anziché 959. Questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire se sei alla ricerca di un potente dispositivo che si adatti alle tue esigenze digitali.

Mac Mini 2023 in offerta Amazon: le caratteristiche

Il cuore pulsante di questo Mac Mini è il chip M2, la nuova generazione di processori sviluppati da Apple. Questo chip è progettato per consentirti di fare di più, in meno tempo. Che tu stia lavorando su presentazioni sofisticate o immergendoti in giochi coinvolgenti, il chip M2 gestisce tutto con estrema fluidità.

Il Mac Mini dispone di due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. Inoltre, hai la possibilità di scegliere l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci. Qualunque cosa tu voglia collegare, il Mac Mini lo gestirà senza problemi.

La memoria unificata dei Mac è all’avanguardia rispetto alla RAM tradizionale. Grazie a un singolo pool di memoria a banda larga e bassa latenza, il chip M2 può trasferire dati in modo incredibilmente veloce, garantendo una fluidità senza precedenti in qualsiasi attività tu stia svolgendo.

Con il chip M2 e macOS Ventura, questo dispositivo offre funzionalità avanzate di privacy e sicurezza, comprese protezioni integrate contro malware e virus. Inoltre, il Secure Enclave di nuova generazione garantisce la massima sicurezza per il tuo sistema e i tuoi dati.

Il Mac Mini 2023 con 512GB di SSD è insomma una vera e propria macchina multi-tasking. Che tu debba creare presentazioni, ritoccare foto o giocare, questo dispositivo sa fare tutto alla perfezione.

E con l’offerta speciale su Amazon, puoi portartelo a casa a un prezzo incredibile. Non perdere questa occasione per aggiornare il tuo setup informatico con uno dei prodotti più innovativi di Apple.

