Mac mini con Apple M1 al prezzo minimo storico su Amazon

Il primo computer desktop di Cupertino spinto dal chip Apple M1 oggi è proposto al prezzo minimo storico fin dal lancio: il Mac mini di ultima generazione con 256 GB di memoria interna è acquistabile in queste ore approfittando di un interessante sconto su Amazon.

Apple Mac Mini con chip M1: mai così economico

Oltre ai già citati processore (con CPU 8-core, GPU 8-core, Neural Engine 16-core) e storage, nelle specifiche tecniche trovano posto anche 8 GB di RAM, il supporto alla connettività WiFi 6 e un modulo Bluetooth 5.0. È possibile collegare fino a due monitor in contemporanea. Il tutto racchiuso in un case dallo stile elegante e minimalista in colorazione argento con dimensioni pari a solo 3,6×19,7×19,7 centimetri. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Lato software, il nuovo Mac Mini con Apple M1 fa leva sulla piattaforma macOS Big Sur e garantisce la possibilità di ricevere tutti gli aggiornamenti ufficiali del sistema operativo per i prossimi anni. Al prezzo di 758 euro invece di 819 euro come da listino è un affare, considerando anche la spedizione gratuita e immediata, curata da Amazon.