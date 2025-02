Mac Mini con M4: il modello con 16+512GB è in offerta al MINIMO STORICO

Attenzione al minimo storico su Amazon sul Mac Mini con chipset M4, 16GB di memoria unificata e 512GB di archiviazione SSD: oggi puoi acquistarlo a soli 899 euro invece di 959, con spedizione Prime e la possibilità di attivare il pagamento a rate in fase di acquisto.

Mac Mini con M4: a questo prezzo è imperdibile

Il nuovo Mac Mini punta tutto sulla velocità del chipset M4 che, grazie alla CPU e alla GPU 10-core ti permetterà di svolgere qualsiasi attività con il massimo della fluidità: dal multitasking avanzato fino al lavoro di elaborazione grafica più avanzato.

Potentissimo quindi, ma anche piccolo con soli 12,7 cm per lato e comunque una generosa disponibilità di porte per la connettività tra Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet sul retro e per la prima volta USB-C e jack cuffie posizionati davanti per un accesso ancora più comodo. Questo modello, come detto, è dotato di ben 16GB di memoria unificata e di una SSD da 512GB.

Il Mac Mini, se hai altri dispositivi Apple, lavora in piena sinergia con prodotti come iPhone e iPad permettendoti, ad esempio, di copiare e incollare tra device diversi, rispondere a chiamate FaceTime e inviare messaggi.

Un computer desktop insomma potentissimo, versatile e stracompatto: acquista Mac Mini con M4, 16+512GB, a soli 899 euro invece di 959.