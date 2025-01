Mac Mini con M4: il primo sconto Amazon è...Mini, ma c'è

Non è uno sconto clamoroso, ma è comunque sufficiente a destare l’attenzione perché su Amazon il nuovo Mac Mini con M4, 16GB di memoria unificata e 256GB di memoria SSD è disponibile in offerta a 707,60 euro invece di 729. Risparmi una piccola cifra che potresti reinvestire magari in un accessorio. In ogni caso, è pagabile anche in 5 rate presso Amazon stessa oppure selezionando Cofidis per personalizzare la rateizzazione.

Mac Mini con M4: un clamoroso concentrato di potenza

Il nuovo Mac Mini è una macchina che sorprende perché parliamo davvero di un desktop potentissimo inserito all’interno di un corpo compatto e dalle dimensioni ridottissime, precisamente solo 12,7 centimetri per lato.

Ideale per abbellire la postazione di qualsiasi scrivania, al suo interno nasconde il chipset M4 che, combinando una CPU e una GPU a 10-core, ti offrirà prestazioni fluide e scattanti per ogni genere attività. Con il supporto di 16GB di memoria unificata e una SSD da 256GB avrai spazio e velocità a sufficienza.

Il case ospita le porte necessarie per la massima praticità: Thunderbolt, HDMI, Gigabit Ethernet e USB-C e jack audio posizionate per la prima volta nella parte frontale. Potrai collegare monitor, periferiche e quello che ti pare con la massima comodità e in un batter d’occhio.

Un sistema completo che rappresenta un importante passo in avanti rispetto la già importante generazione precedente: acquistalo adesso a soli 707,60 euro, anche a rate.