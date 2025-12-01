 Mac mini (M4, Apple Intelligence, macOS 26) a -160 euro
Il Mac mini con chip M4 e Apple Intelligence è in sconto di 160 euro su Amazon per la giornata che conclude la settimana del Black Friday.
PC Hardware Desktop
Il Mac mini con chip M4 e Apple Intelligence è in sconto di 160 euro su Amazon per la giornata che conclude la settimana del Black Friday.

Lo sconto di 160 euro disponibile in questo momento su Amazon è un’occasione d’oro per acquistare l’ultimo modello di Mac mini, quello con in dotazione il chip M4, supporto nativo per l’AI di Apple Intelligence e SSD da 256 GB. Il merito è di un’offerta proposta dall’e-commerce proprio nella giornata che conclude la lunga settimana del Black Friday. Risparmia e mettilo sulla tua scrivania, diventerà il tuo alleato quotidiano per la produttività, lo studio, la navigazione online o l’intrattenimento nel tempo libero.

Compra Mac mini (M4) a -160 euro

Risparmia 160 euro sul Mac mini con Apple M4

C’è il sistema operativo macOS Tahoe 26 con la nuova interfaccia Liquid Glass. La potenza di calcolo è notevole, erogata da CPU 10 core, GPU 10 core e Neural Engine 16 core. Tra le altre specifiche tecniche si aggiungono il ray tracing, 16 GB di memoria unificata, la possibilità di collegare fino a tre monitor in contemporanea con risoluzione massima 5K a 60 Hz, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 e una gamma completa di porte fisiche. Scopri di più nella scheda completa.

Le porte di connessione presenti sul Mac mini

Non servono coupon da attivare o codici da inserire: lo sconto di 160 euro rispetto al listino è applicato in automatico e porta il Mac mini con chip M4, supporto alle funzionalità di Apple Intelligence e 256 GB di memoria interna al prezzo di soli 569 euro. La consegna è gratis, vendita e spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica.

{title}

Compra Mac mini (M4) a -160 euro

Ultima occasione: è il Cyber Monday che chiude la lunga settimana del Black Friday sull’e-commerce. Se vuoi approfittarne hai tempo solo fino a mezzanotte, nella vetrina dell’evento trovi le promo migliori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
1 dic 2025
