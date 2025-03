Mac mini con chip M4 e Apple Intelligence scende al prezzo minimo

In questo momento è attiva su Amazon una promozione che farà la gioia di molti: interessa il nuovo Mac mini con chip M4, l’ultima evoluzione del computer desktop compatto della mela morsicata. Grazie al forte sconto applicato dall’e-commerce lo puoi acquistare e mettere sulla tua scrivania al prezzo minimo da quando è in vendita. Il sistema operativo preinstallato è macOS Sequoia ed è pronto per l’arrivo in Italia della suite Apple Intelligence.

L’imperdibile offerta sul Mac mini con chip M4

Nonostante il suo design da Mini PC, integra una notevole potenza di calcolo, adatta anche per gestire le operazioni più pesanti della produttività. La componente progettata dal gruppo di Cupertino ha infatti in dotazione CPU 10-core, GPU 10 o 16-core e Neural Engine 16-core per l’intelligenza artificiale. La versione in sconto sull’e-commerce può poi vantare 16 GB di memoria unificata e un’unità SSD da 256 GB per lo storage, cinque porte USB-C (tre delle quali con Thunderbolt 4), un altoparlante integrato per l’audio, i moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività wireless, lo slot Ethernet per quella cablata e il jack audio da 3,5 mm. Trovi altre informazioni nella descrizione completa.

Se lo ordini adesso, entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon con possibilità di effettuare il reso (con rimborso della spesa) entro 14 giorni dalla ricezione.

Non devi attivare coupon: lo sconto è automatico e porta il Mac mini con chip Apple M4 al suo prezzo minimo di 669 euro, nella configurazione hardware appena descritta. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta.