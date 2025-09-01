 Mac mini con M4 e Apple Intelligence: così risparmi 130 euro
C'è un'offerta in corso su Amazon che ti permette di avere sulla scrivania Mac mini con chip M4 a un prezzo davvero molto conveniente.
Tutta la potenza di un Mac di ultima generazione nel design di un Mini PC: è il Mac mini con chip Apple M4 che oggi trovi in forte sconto su Amazon. Occupa pochissimo spazio sulla scrivania, ma garantisce prestazioni in grado di soddisfare anche i professionisti più esigenti. Il sistema operativo è ovviamente macOS, pronto per l’aggiornamento alla versione 26 con interfaccia Liquid Glass.

Il cuore del comparto hardware ha CPU a 10 core, GPU a 10 core e Neural Engine a 16 core, progettato per gestire in modo ottimale le applicazioni di intelligenza artificiale: supporta infatti la suite Apple Intelligence, disponibile anche in italiano. Non mancano poi il ray tracing, la memoria unificata da 16 GB per velocità e fluidità anche nelle attività più impegnative e lo spazio di archiviazione è affidato a un SSD da 256 GB, per reattività e tempi di caricamento rapidi. È possibile collegare fino a tre monitor in contemporanea con risoluzione massima 5K a 60 Hz. Non mancano poi un altoparlante integrato, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 e una gamma completa di porte fisiche. Trovi altre informazioni nella descrizione completa.

Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari. Ci sono anche la disponibilità immediata e la consegna gratis a casa tua entro un paio di giorni se lo ordini in questo momento.

Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 16 GB di memoria unificata, 256 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad

Grazie allo sconto di 130 euro, puoi acquistare il Mac mini con chip Apple M4 al prezzo di soli 599 euro (invece di 729 euro come da listino), nella configurazione hardware descritta.

Pubblicato il 1 set 2025

1 set 2025
