Mac Mini M4: sconto SHOCK per i Prime Day, tuo al minimo storico

Hai fatto bene ad aspettare i Prime Day 2025 di Amazon per dare una rinfrescata alla tua postazione di lavoro con un protagonista nuovo di zecca capace di darti prestazioni eccezionali per anni. Sì, stiamo parlando del nuovo Mac Mini con chipset M4 che, nella versione con 16GB di memoria unificata e SSD da 256GB, può essere tuo in sconto al prezzo eccezionale di 575 euro invece di 729. L’offerta è riservata agli iscritti Amazon Prime (puoi iscriverti gratis per 30 giorni) ed è valida fino all’11 luglio o fino ad esaurimento scorte.

Mac Mini con M4 è un computer desktop dalle dimensioni ultra compatte, ma prestazioni incredibili date dal chipset M4, capace di gestire anche il lavoro e le applicazioni più pesanti senza problemi. Il case, elegante e ricercato, misura 12,7 cm di lato e farà un figurone sulla tua scrivania aiutandoti a ottenere un aspetto veramente minimal.

Nonostante le dimensioni ridotte, il computer include un gran numero di porte includendo sul retro Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet, mentre sul davanti hai porte USB-C e il jack per le cuffie. In più, se hai altri dispositivi Apple come iPhone e iPad, puoi usarli tutti insieme ad esempio copiando e incollando i contenuti tra loro, rispondere a chiamate e messaggi dal Mac e altro ancora.

L’upgrade perfetto per la tua postazione di lavoro: approfitta dei Prime Day 2025 per acquistare Mac Mini con M4 al minimo storico 575 euro invece di 729.