Mac mini: un nuovo modello con chip M2 nel 2023

Dopo la presentazione del Mac Studio, gli utenti hanno cominciato a interrogarsi riguardo il se e quando potrebbe fare la sua comparsa sul mercato un nuovo Mac mini, che era atteso proprio in occasione del keynote tenuto da Apple nei giorni scorsi. A quanto pare, però, sarà necessario aspettare ancora un bel po’ di mesi prima di poter vedere giungere sul mercato un modello aggiornato del computer in questione.

Mac mini con M2 e M2 Pro nel 2023

Stando infatti a quanto recentemente affermato dal noto analista Ming Chi Kuo, il colosso di Cupertino svelerà un nuovo Mac mini nel 2023. Il computer presenterà un processore rinnovato, in accordo con le indiscrezioni già circolate, ma il design sarà pressoché identico a quello attuale, con ancora la classica livrea unibody in alluminio che è presente dal 2010.

Per quel che concerne il processore, i prossimi Mac mini dovrebbero portare in dote il chip M2 o addirittura il più performante M2 Pro. Qualora le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, Apple”salterebbe” la generazione di Mac Mini di fascia alta con chip M1 per lanciare in anticipo entrambi i modelli desktop direttamente con il chip M2, praticamente gli stessi processori che dovrebbero finire pure sui futuri MacBook da 13 pollici in arrivo anche loro durante i prossimi mesi.

Da notare che è ormai da tempo che si parla dell’arrivo di un nuovo computer della categoria in questione. L’ultimo upgrade risale al 2020, quando l’azienda della “mela morsicata” ha equipaggiato il prodotto con un nuovo processore Silicon M1, pur lasciando in commercio le varianti con chip Intel Core i5 e i7.