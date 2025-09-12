MacBook Air 13 con Apple M4 al minimo storico: oggi a -350 euro

È un’occasione senza precedenti per mettere sulla scrivania uno dei migliori laptop in circolazione: il MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M4, lanciato quest’anno dalla mela morsicata. In questo momento lo trovi in sconto di 350 euro rispetto al listino ufficiale, al suo prezzo minimo storico. Non lasciarti sfuggire l’affare.

Offerta a tempo per MacBook Air da 13 pollici (M4)

Design e prestazioni si fondono, in un computer portatile che supporta tutte le caratteristiche più avanzate del sistema operativo macOS, inclusa la suite Apple Intelligence per l’intelligenza artificiale e l’aggiornamento alla versione Tahoe 26 con interfaccia Liquid Glass che arriverà a breve. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il cuore pulsante è costituito da CPU 10‑core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core, 16 GB di memoria unificata, SSD da 256 GB per lo storage, videocamera Center Stage da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, tecnologia MagSafe e batteria con autonomia elevata. Dai uno sguardo alla scheda completa per altre informazioni.

Scegli la colorazione che preferisci tra Celeste, Argento, Galassia e Mezzanotte, la spesa finale non cambia. In tutti i casi è previsto lo sconto di 350 euro sul listino ufficiale, applicato in automatico (non servono codici o coupon), portando il MacBook Air da 13 pollici con chip M4 al suo prezzo minimo storico di 899 euro (invece di 1.249 euro). È un’offerta a tempo.

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando la consegna gratis entro domani se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce con le loro recensioni è molto alto (4,7/5), non avrebbe potuto essere altrimenti, per un portatile che si posiziona di diritto fra i top di gamma.