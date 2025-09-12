 MacBook Air 13 con Apple M4 al minimo storico: oggi a -350 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

MacBook Air 13 con Apple M4 al minimo storico: oggi a -350 euro

Amazon lancia una super offerta sul nuovo MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M4: sconto di 350 euro per tutte le colorazioni.
MacBook Air 13 con Apple M4 al minimo storico: oggi a -350 euro
Tecnologia Laptop
Amazon lancia una super offerta sul nuovo MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M4: sconto di 350 euro per tutte le colorazioni.

È un’occasione senza precedenti per mettere sulla scrivania uno dei migliori laptop in circolazione: il MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M4, lanciato quest’anno dalla mela morsicata. In questo momento lo trovi in sconto di 350 euro rispetto al listino ufficiale, al suo prezzo minimo storico. Non lasciarti sfuggire l’affare.

Compra MacBook Air 13 (M4) a -350 euro

Offerta a tempo per MacBook Air da 13 pollici (M4)

Design e prestazioni si fondono, in un computer portatile che supporta tutte le caratteristiche più avanzate del sistema operativo macOS, inclusa la suite Apple Intelligence per l’intelligenza artificiale e l’aggiornamento alla versione Tahoe 26 con interfaccia Liquid Glass che arriverà a breve. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il cuore pulsante è costituito da CPU 10‑core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core, 16 GB di memoria unificata, SSD da 256 GB per lo storage, videocamera Center Stage da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, tecnologia MagSafe e batteria con autonomia elevata. Dai uno sguardo alla scheda completa per altre informazioni.

La caratteristiche del MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M4

Scegli la colorazione che preferisci tra Celeste, Argento, Galassia e Mezzanotte, la spesa finale non cambia. In tutti i casi è previsto lo sconto di 350 euro sul listino ufficiale, applicato in automatico (non servono codici o coupon), portando il MacBook Air da 13 pollici con chip M4 al suo prezzo minimo storico di 899 euro (invece di 1.249 euro). È un’offerta a tempo.

Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento

Compra MacBook Air 13 (M4) a -350 euro

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando la consegna gratis entro domani se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce con le loro recensioni è molto alto (4,7/5), non avrebbe potuto essere altrimenti, per un portatile che si posiziona di diritto fra i top di gamma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Un portatile per la scuola? Questo è in offerta a soli 199 euro

Un portatile per la scuola? Questo è in offerta a soli 199 euro
LG gram AI 15Z80T: laptop AI supersottile a -300 euro (offerta)

LG gram AI 15Z80T: laptop AI supersottile a -300 euro (offerta)
Notebook convertibile con display AMOLED: il Samsung Galaxy Book5 è in MAXI SCONTO

Notebook convertibile con display AMOLED: il Samsung Galaxy Book5 è in MAXI SCONTO
IFA 2025: nuovi notebook Lenovo ThinkPad

IFA 2025: nuovi notebook Lenovo ThinkPad
Un portatile per la scuola? Questo è in offerta a soli 199 euro

Un portatile per la scuola? Questo è in offerta a soli 199 euro
LG gram AI 15Z80T: laptop AI supersottile a -300 euro (offerta)

LG gram AI 15Z80T: laptop AI supersottile a -300 euro (offerta)
Notebook convertibile con display AMOLED: il Samsung Galaxy Book5 è in MAXI SCONTO

Notebook convertibile con display AMOLED: il Samsung Galaxy Book5 è in MAXI SCONTO
IFA 2025: nuovi notebook Lenovo ThinkPad

IFA 2025: nuovi notebook Lenovo ThinkPad
Davide Tommasi
Pubblicato il
12 set 2025
Link copiato negli appunti