 -300 euro per il MacBook Air 13 con chip M4: è il Black Friday
Design, AI e potenza di calcolo di fondono nel MacBook Air con chip Apple M4: è al prezzo minimo storico per il Black Friday di Amazon.
Finalmente, una vera offerta per mettere sulla scrivania il laptop della mela morsicata: MacBook Air è sceso al suo prezzo minimo storico nella versione con display da 13 pollici e chip M4. Lanciato quest’anno dal gruppo di Cupertino, sfrutta appieno il potenziale del sistema operativo macOS e della suite Apple Intelligence per offrire un aiuto concreto nelle operazioni di tutti i giorni.

300 euro di sconto per MacBook Air 13 (M4)

Integra il processore realizzato internamente con CPU 10‑core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core, affiancato da 16 GB di memoria unificata, unità SSD da 256 GB per lo storage, videocamera Center Stage da 12 megapixel, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, tecnologia MagSafe e batteria con autonomia elevata. Insomma, c’è la potenza di calcolo necessaria a gestire qualsiasi carico di lavoro, all’interno di un telaio resistente e sottile, con la solita attenzione al design che contraddistingue il marchio. Nella scheda del portatile trovi le altre informazioni che cerchi a proposito di specifiche tecniche, caratteristiche e funzionalità supportate.

Puoi risparmiare 300 euro e acquistare il MacBook Air da 13 pollici con Apple M4 al prezzo di 849 euro, grazie al forte sconto disponibile in questo momento. La consegna è gratis. C’è anche la possibilità di scegliere tra le colorazioni Mezzanotte e Celeste, in base al proprio stile. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,7 stelle su 5.

Le promozioni della Settimana del Black Friday targata Amazon continueranno per ancora diversi giorni, arrivando fino al Cyber Monday. Per approfondire e sfogliare l’elenco completo delle promozioni attive, fai un salto sulla sezione dell’e-commerce dedicata all’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Davide Tommasi
20 nov 2025
