MacBook Air 13" con M3 (2024) crolla al minimo storico e non serve Prime

Non fa parte ufficialmente della Festa delle Offerte Prime, ma sarebbe degna di farne parte questa promozione sul MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con chipset M3 che ti permette di averlo a 999 euro invece di 1349, con pagamento a rate disponibile. Non facendo parte delle offerte Prime, quindi, non è necessario essere iscritti al programma per accedere all’offerta.

MacBook Air 13″ con M3: un mostro di potenza e design

Il MacBook Air da 13.6 pollici è un laptop che è capace solo di sorprendere. Se da una parte hai un design incredibilmente compatto e sottile, con una scocca spessa poco più di un centimetro e un peso davvero ridotto, dall’altra hai la potenza messa a disposizione dal chipset M3 che, con la sua CPU a 8 core la GPU a 10 core, garantisce prestazioni elevate sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Il tutto senza sacrificare l’efficienza energetica che arriva fino a 18 ore e che ti permette di lavorare e/o giocare tutto il giorno senza l’impellente necessità di collegare il laptop alla rete elettrica.

Il corpo ultrasottile racchiude il magnifico display Liquid Retina da 13.6 pollici con supporto fino a un miliardo di colori, immagini vivide, nitide e super dettagliate. Sopra ecco la videocamera FaceTime HD a 1080p, accompagnata da tre microfoni integrati e dai quattro altoparlanti con audio spaziale.

Con 8GB di memoria unificata e un’archiviazione SSD da 256 GB hai la velocità e lo spazio di cui hai bisogno per eseguire applicazioni pesanti e archiviare i tuoi file in modo sicuro e veloce.

Un laptop meraviglioso che combina leggerezza, potenza e autonomia in un design elegante e portatile: approfitta dello sconto Amazon e acquistalo al minimo storico di 999 euro invece di 1349.