MacBook Air 13" con M4: prezzo a sorpresa su Amazon con questo sconto

Su Amazon continua lo sconto importante sul MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione: con chipset M4, memoria unificata da 16GB e archiviazione SSD da 256GB, nella sua elegante finitura Mezzanotte, puoi acquistarlo a soli 949 euro, con pagamento a rate e spedizione Prime disponibile.

Le caratteristiche del MacBook Air M4

Il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione è il punto d’incontro perfetto tra potenza estrema e portabilità assoluta. Nonostante l’enorme capacità a disposizione conferita dal chipset M4, che apre anche alla compatibilità con Apple Intelligence, il portatile ha un profilo sottilissimo e leggero, che praticamente non ti peserà in zaino o sulla borsa.

Eppure la qualità costruttiva è davvero premium, come da sempre per quanto riguarda i laptop Apple. A cominciare dal meraviglioso display Liquid Retina da 13,6 pollici da un miliardo di colori, fotocamera da 12 megapixel per le videochiamate, quattro altoparlanti con audio spaziale e ben tre microfoni.

La connettività è garantita poi due porte Thunderbolt 4, ricarica MagSafe, jack audio, oltre a Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3, con la possibilità di collegare fino a due monitor esterni. Infine, un’autonomia che arriva fino a 18 ore: praticamente puoi anche dimenticarti il caricabatterie e lavorare tutto il giorno. Anche questa è la magia del chipset M4.

Il laptop perfetto per ripartire: per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Acquistalo ora a soli 949 euro, anche a rate.