 MacBook Air 13" con M4: prezzo a sorpresa su Amazon con questo sconto
MacBook Air 13" con M4: prezzo a sorpresa su Amazon con questo sconto

Sconto importante sul MacBook Air da 13 pollici con chipset M4: il modello di ultima generazione.
MacBook Air 13
Sconto importante sul MacBook Air da 13 pollici con chipset M4: il modello di ultima generazione.

Su Amazon continua lo sconto importante sul MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione: con chipset M4, memoria unificata da 16GB e archiviazione SSD da 256GB, nella sua elegante finitura Mezzanotte, puoi acquistarlo a soli 949 euro, con pagamento a rate e spedizione Prime disponibile.

Acquista il MacBook Air su Amazon

Le caratteristiche del MacBook Air M4

Il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione è il punto d’incontro perfetto tra potenza estrema e portabilità assoluta. Nonostante l’enorme capacità a disposizione conferita dal chipset M4, che apre anche alla compatibilità con Apple Intelligence, il portatile ha un profilo sottilissimo e leggero, che praticamente non ti peserà in zaino o sulla borsa.

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte

949,00 1.249,00€ -24%
Vedi l'offerta

Eppure la qualità costruttiva è davvero premium, come da sempre per quanto riguarda i laptop Apple. A cominciare dal meraviglioso display Liquid Retina da 13,6 pollici da un miliardo di colori, fotocamera da 12 megapixel per le videochiamate, quattro altoparlanti con audio spaziale e ben tre microfoni.

La connettività è garantita poi due porte Thunderbolt 4, ricarica MagSafe, jack audio, oltre a Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3, con la possibilità di collegare fino a due monitor esterni. Infine, un’autonomia che arriva fino a 18 ore: praticamente puoi anche dimenticarti il caricabatterie e lavorare tutto il giorno. Anche questa è la magia del chipset M4.

Acquista il MacBook Air su Amazon

Il laptop perfetto per ripartire: per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Acquistalo ora a soli 949 euro, anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
27 ago 2025
