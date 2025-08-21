MacBook Air 13" M4 2025 al prezzo più basso di sempre su Amazon (-22%)

Il prezzo del nuovo MacBook Air da 13 pollici con 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD e chipset M4 è sceso ancora su Amazon raggiungendo un nuovo minimo storico: oggi puoi acquistare infatti questo leggero e velocissimo laptop a soli 979 euro per un risparmio del 22% rispetto al prezzo consigliato di 1249 euro. Puoi pagarlo anche a rate.

Le caratteristiche del MacBook Air 13″ con M4

Il nuovo MacBook Air rispetta quelle che sono le caratteristiche peculiari della linea: design leggerissimo, sottilissimo ma capace di offrire prestazioni sorprendenti. In questo caso, il merito è del nuovo chipset M4 che si rivela adatto per ogni genere di attività come l’uso simultaneo di più app, video editing e persino del gaming con una reattività pazzesca.

Contenuti che vengono esaltati dal meraviglioso display Liquid Retina da 13,6 pollici da un miliardo di colori, contrasti elevati e una luminosità che lo rende perfetto anche sotto la luce diretto del sole.

Tra le altre cose, citiamo la fotocamera 12MP Center Stage, tre microfoni di qualità professionale e quattro altoparlanti con audio spaziale, mentre le connessioni includono due porte Thunderbolt 4, ricarica MagSafe, jack cuffie, Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3, con la possibilità di collegare fino a due monitor esterni per espandere la tua produttività.

Chiudiamo con una chicca riservata a chi possiede altri dispositivi Apple: potrai copiare e incollare tra iPhone e Mac, messaggi, chiamate FaceTime e avere una sincronizzazione perfetta tra i tuoi dispositivi. Nell’elegante e ricercata colorazione Mezzanotte, questo MacBook Air a soli 979 euro è da non perdere.