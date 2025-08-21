 MacBook Air 13" M4 2025 al prezzo più basso di sempre su Amazon (-22%)
Il nuovo MacBook Air da 13 pollici con chipset M4 è ora giunto al suo prezzo minimo storico su Amazon.
Il prezzo del nuovo MacBook Air da 13 pollici con 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD e chipset M4 è sceso ancora su Amazon raggiungendo un nuovo minimo storico: oggi puoi acquistare infatti questo leggero e velocissimo laptop a soli 979 euro per un risparmio del 22% rispetto al prezzo consigliato di 1249 euro. Puoi pagarlo anche a rate.

Caratteristiche nuovo MacBook Air M4

Le caratteristiche del MacBook Air 13″ con M4

Il nuovo MacBook Air rispetta quelle che sono le caratteristiche peculiari della linea: design leggerissimo, sottilissimo ma capace di offrire prestazioni sorprendenti. In questo caso, il merito è del nuovo chipset M4 che si rivela adatto per ogni genere di attività come l’uso simultaneo di più app, video editing e persino del gaming con una reattività pazzesca.

Contenuti che vengono esaltati dal meraviglioso display Liquid Retina da 13,6 pollici da un miliardo di colori, contrasti elevati e una luminosità che lo rende perfetto anche sotto la luce diretto del sole.

Tra le altre cose, citiamo la fotocamera 12MP Center Stage, tre microfoni di qualità professionale e quattro altoparlanti con audio spaziale, mentre le connessioni includono due porte Thunderbolt 4, ricarica MagSafe, jack cuffie, Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3, con la possibilità di collegare fino a due monitor esterni per espandere la tua produttività.

Chiudiamo con una chicca riservata a chi possiede altri dispositivi Apple: potrai copiare e incollare tra iPhone e Mac, messaggi, chiamate FaceTime e avere una sincronizzazione perfetta tra i tuoi dispositivi. Nell’elegante e ricercata colorazione Mezzanotte, questo MacBook Air a soli 979 euro è da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
21 ago 2025
