MacBook Air 13 (M4) a -259 euro, solo per poche ore su Amazon

È in corso un’offerta a -259 euro che taglia il prezzo del MacBook Air da 13,6 pollici con chip M4. L’occasione è ghiotta per metterlo sulla scrivania, ma terminerà tra poche ore, alla mezzanotte di oggi. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità. Vediamo perché vale la pena cogliere al volo l’affare.

MacBook Air a -256 euro: l’affare su Amazon

Grazie al chip della mela morsicata, qui proposto nella sua versione più potente con CPU 10-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core, puoi contare su prestazioni senza compromessi e sul pieno supporto alle funzionalità AI di Apple Intelligence. Ci sono poi ben 24 GB di memoria unificata e il display Liquid Retina. Dai uno sguardo alla scheda del portatile per saperne di più sulle specifiche tecniche integrate. Il sistema operativo è macOS Tahoe 26 con interfaccia rinnovata.

Ricapitolando: grazie allo sconto di 259 euro disponibile in questo momento, il MacBook Air da 13,6 pollici con chip M4 può essere tuo al prezzo finale di 1.390 euro (invece di 1.649 euro), nella colorazione Celeste visibile qui sotto. Si tratta di un’ottima occasione per metterlo sulla scrivania, risparmiando. La consegna è gratuita, direttamente a domicilio e prevista entro pochi giorni.

Oggi tocca al Cyber Monday, l’ultima chiamata per approfittare degli sconti lanciato con la lunga settimana del Black Friday organizzata su Amazon. Rimane perciò pochissimo tempo, tutto si concluderà a mezzanotte: le migliori promo sono raccolte in un elenco aggiornato di continuo nella vetrina dell’evento, suddivise in categorie come informatica, elettronica, gaming, smart home e tante altre ancora.