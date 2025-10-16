 MacBook Air 15" con chip M4 e 16+256GB: sconto IMMEDIATO di 320€ su Amazon
MacBook Air 15" con chip M4 e 16+256GB: sconto IMMEDIATO di 320€ su Amazon

Il MacBook Air da 15 pollici con chip M4 di ultima generazione è in sconto con un maxi risparmio su Amazon.
MacBook Air 15
Tecnologia Laptop
Occasione da non perdere su Amazon se hai deciso di acquistare un nuovo PC portatile e fare il passo in avanti definitivo. Il sottilissimo e altrettanto potente MacBook Air da 15.3 pollici con chipset M4, 16GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD è in offerta con uno sconto di 320 euro sul listino di Amazon. Puoi pagarlo anche a rate e hai la spedizione Prime se sei iscritto al servizio.

nuovo-chip-m4-batteria-fino-a-18-ore-e-prezzo-shock-per-il-macbook-air-su-ebay

Un laptop che si racconta da solo a cominciare dal velocissimo chipset M4 con CPU e GPU a 10 core che combina una efficienza energetica paurosa (fino a 18 ore di utilizzo senza ricarica) e una potenza perfetta per ogni genere di attività, con in più la possibilità di sfruttare le funzioni di Apple Intelligence.

Apple Portatile MacBook Air 15'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 15,3'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste

Apple Portatile MacBook Air 15” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 15,3”, 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste

1.229,001.549,00€-21%
Il display è un Liquid Retina da 15.3 pollici con tecnologia IPS, supporto a un miliardo di colori e luminosità fino a 500 nits perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Il design ultrasottile e il peso contenuto lo rendono facilmente trasportabile, per un PC portatile che integra anche una videocamera da 12 megapixel con Center Stage, tre microfoni in array e un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale.

Un cenno infine alla connettività: due porte Thunderbolt 4, MagSafe per la ricarica rapida, jack audio da 3,5 mm, Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3, con la possibilità di collegare fino a due monitor esterni. La sicurezza è affidata al Touch ID, sia per accedere al dispositivo, sia per effettuare pagamenti o autorizzare operazioni in modo sicuro.

Con 16GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD, oggi puoi avere il tuo MacBook Air da 15.3 pollici con ben 320 euro di sconto. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
16 ott 2025
