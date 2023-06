MacBook Air 15": ecco il teardown di iFixit

Il nuovo MacBook Air 15″ che è stato presentato da Apple in occasione del keynote di inizio giugno è da poco disponibile sul mercato, ma gli utenti che lo hanno acquistato e che stanno già avendo modo di testare il dispositivo sono molteplici, incluso il team di iFixit che, come di consueto in queste circostanze, si è prodigato nell’esecuzione del teardown, smontando pezzo per pezzo il computer.

MacBook Air 15″ smontato da iFixit

L’operazione in questione è stata filmata da iFixit ed è visibile nel video sottostante da esso condiviso.

Osservando il filmato si può notare il layout riorganizzato degli altoparlanti, una modifica praticamente obbligatoria visto che sul nuovo portatile da 15 pollici sono sei invece che quattro.

Salta all’occhio anche e soprattutto la batteria di capacità più elevata, la quale trova posto in un prodotto dal volume interno maggiore. Si tratta, infatti, di una batteria al litio composta da una cella grande e da quattro più piccole da 66,5 wattora di capacità complessiva, mentre sulla variante da 13 pollici ce n’è una da 52,6 wattora.

Ad ogni modo, a detta di Apple l’autonomia dei due computer è paragonabile, con il modello da 15 pollici che dispone pure di un display più grande e ad alta risoluzione.

In merito al livello di riparabilità, invece, Apple non pare aver fatto granché per cercare di ottimizzare il design interno rispetto al modello più piccolo per fare in modo da rendere il processo di smontaggio meno arduo.

Da notare che un ulteriore teardown del MacBook da 15 pollici era già stato eseguito la scorsa settimana e dallo smontaggio era altresì emerso che il computer dispone di un solo chip di memoria NAND sulla versione base con 256 GB di archiviazione, invece che due come fatto in passato, risultando di conseguenza meno performante rispetto agli altri modelli.

