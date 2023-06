MacBook Air 15": il modello da 256 GB è il più lento

Il nuovo MacBook Air da 15 pollici a cui Apple ha provveduto a togliere i veli in occasione del keynote d’apertura della WWDC 2023 della scorsa settimana è ufficialmente in commercio e coloro che hanno già avuto modo di mettervi sopra le mani confermano che la storia, in fatto di velocità, si ripete: il modello da 256 GB è più lento.

MacBook Air 15″: il modello da 256 GB è più lento degli altri

Andiamo però con ordine. Il nuovo MacBook Air da 15 pollici con 256 GB di spazio d’archiviazione è dotato di un solo chip NAND, come conferma il teardown eseguito da Max Tech. Alla luce di ciò, il modello di MacBook Air in questione avrà velocità di lettura e scrittura SSD più lente rispetto alle varianti da 512 GB, 1 TB e 2 TB che dispongono di più chip NAND per velocità più elevate, sebbene i risultati nell’utilizzo concreto possano variare.

Come anticipato, però, la cosa non costituisce una novità assoluta, in quanto il medesimo scenario si era presentato già con i modelli da 256 GB degli ultimi MacBook Air da 13 pollici, MacBook Pro da 13 pollici e Mac mini, tutti dotati di un singolo chip NAND e con risultati di benchmark che mostrano una riduzione dal 30% al 50% delle velocità SSD rispetto ai modelli della generazione precedente.

Da notare che in precedenza Apple utilizzava due chip da 128 GB per Mac da 256 GB, ma è passata a un singolo chip da 256 GB per i modelli più recenti.

È bene precisare che inferiori velocità per quel che concerne le unità SSD possono incidere su attività quali il trasferimento dei file su un’unità esterna e possono compromettere le prestazioni complessive del sistema durante i carichi di lavoro più pesanti, in quanto i Mac usano temporaneamente lo spazio SSD come memoria virtuale quando la RAM fisica è satura.

