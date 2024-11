MacBook Air 15" M3 è protagonista Black Friday: su Amazon anche a rate

Se stavi aspettando questi giorni di sconti elevati per acquistare un prodotto Apple, eccoti servito il magnifico MacBook Air 15″ M3. Prestazioni eccellenti per un portatile che è ideale per svago, studio e lavoro. Senza freni grazie alla combinazione 16GB di AM e 256GB di memoria. Non ti resta che farlo tuo: puoi acquistarlo a soli 1399€ su Amazon con uno sconto del 15% ora disponibile grazie al Black Friday 2024. Pensa che puoi pagarlo anche con 5 rate senza interessi.

MacBook Air 15″ M3, il portatile che annienta la concorrenza

Se messo a confronto con modelli dei competitor della stessa fascia di prezzo, MacBook Air 15″ M3 li mangia tutti per colazione. Questo dispositivo è fatto per durare: lo acquisti oggi ma tra un paio di anni sarà ancora scattante e perfetto come nuovo. Disponibile in colorazione Mezzanotte, non te lo fare scappare.

Hai a disposizione il design di Apple dalle linee eleganti e con scocca in alluminio per un feeling premium sotto tutti i punti di vista. Aprendo il dispositivo hai davanti a te un display Liquid Retina da 15,3 pollici con risoluzione avanzata così da non rinunciare a nulla. Visto che ci siamo ti dico che anche la Webcam frontale è stata migliorata in termini di risoluzione.

Nascosto nel cuore del laptop, invece, trovi il ruggenti chip M3 che viene abbinato a ben 16GB di RAM e 256GB di memoria su SSD per delle velocità prepotenti. Pensa che puoi aprire anche programmi di grafica e sperimentare in mille modi diversi.

La batteria ti regala 18 ore di autonomia e il Touch ID assicura la tua sicurezza. Infine sappi che la porta di ricarica ora è MagSafe e non più USB C.

A soli 1399€ su Amazon, MacBook Air 15″ M3 è il laptop da acquistare al Black Friday 2024 per un prodotto duraturo e di qualità. Approfitta del 15% di sconto con un click.

