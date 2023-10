MacBook Air 15" torna in OFFERTA su Amazon (-11%)

Il nuovissimo MacBook Air da 15 pollici è tornato in offerta su Amazon con uno sconto del 11%.

Puoi portarlo a casa per soli 1464 euro invece di 1649 euro. Ecco perché dovresti cogliere al volo questa incredibile opportunità.

MacBook Air 15 pollici in offerta

Il MacBook Air 15″ è dotato di uno spettacolare display Liquid Retina che offre uno spazio di lavoro ancora più ampio. Puoi finalmente dare vita alle tue idee e ai tuoi progetti con una chiarezza e una luminosità straordinarie.

Inoltre, il design con angoli arrotondati e il guscio in alluminio 100% riciclato rendono questo MacBook incredibilmente sottile e leggero.

Grazie al potente chip M2 con CPU 8-core, GPU 10-core e 8GB di memoria unificata, il MacBook Air 15″ ti consente di fare più cose in meno tempo. Sarai in grado di gestire facilmente le attività più esigenti, dalla grafica intensiva all’editing video.

La batteria del MacBook Air è già celebre per la sua lunga durata, ma con il chip M2, potrai godere di un’incredibile autonomia che ti accompagnerà per tutto il giorno e anche oltre. Non dovrai più preoccuparti di cercare una presa per la ricarica.

Il display Liquid Retina da 15,3 pollici offre una risoluzione straordinaria, con 500 nit di luminosità, una vasta gamma cromatica P3 e oltre 1 miliardo di colori. Le immagini saranno brillanti e ricche di dettagli, ideali per il lavoro creativo e l’intrattenimento.

Il design senza ventole del MacBook Air garantisce un funzionamento completamente silenzioso, anche quando il computer è sottoposto a carichi di lavoro intensi. Potrai concentrarti al massimo senza essere disturbato dal rumore della ventola.

Non perdere l’opportunità di possedere il MacBook Air da 15 pollici a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Questa offerta su Amazon è per tempo limitato, quindi assicurati di coglierla al volo.

