MacBook Air (2020): chip M1 con 8/256GB a 380€ in meno (tre colorazioni in promozione!)

Sono tante le versioni del favoloso Apple MacBook Air, ma una delle più amate è indubbiamente quella del 2020 che presentava l’introduzione dell’innovativo processore proprietario Apple M1. Questo fantastico device, anche a distanza di anni, continua a essere incredibilmente amato dagli appassionati di hi-tech e oggi torna in promozione su Amazon a soli 849 euro. Si tratta della versione con 8GB di RAM e 256GB di SSD come memoria di archiviazione. Questo spettacolare notebook ve lo potete portare a casa a un prezzo esclusivo grazie al ribasso del 31% che vi permette di risparmiare ben 380 euro. In promozione tre differenti colorazioni ovvero Argento, Grigio siderale e Oro.

MacBook Air con chip M1: caratteristiche principali

Il MacBook Air del 2020 è un vero portento nonostante sia il dispositivo della linea base di Apple. Al suo interno è montato un hardware di altissimo livello che vi permette di fare tutto ciò che volete grazie al chip di ultima generazione brevettato proprio da Apple.

Vi mette a disposizione un display Retina da 13 pollici con risoluzione avanzata, infatti le immagini le potete osservare in tutti i loro dettagli e con un realismo veramente elevato. Questo è reso possibile sia grazie all’alta densità dei pixel che dalla tecnologia TrueTone che è un marchio di fabbrica di Apple.

La tastiera, invece, consente di digitare agevolmente e dinamicamente, in più è integrato il Touch ID per tenere tutto sotto controllo con una sola impronta digitale. Password, pagamenti e avvio potranno essere accessibili solo a voi. Non ci dimentichiamo che è presente anche una webcam frontale con cui si possono intrattenere videochiamate in qualità HD.

In termini di scheda tecnica, come già anticipato, è presente il chip M1 che è stato progettato proprio da Apple per far volare le prestazioni dei suoi device, in accoppiata con 256GB di memoria di archiviazione su SSD e 8GB di RAM. Se foste interessati a questo MacBook Air con chip M1, acquistatelo subito su Amazon a soli 849 euro anche perché si tratta di un prezzo mai visto prima. Lo ordinate oggi e lo ricevete in pochissimi giorni qualora aveste l’abbonamento Prime e avreste anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis.

