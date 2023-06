MacBook Air (2022) con chip M2 e 8/256GB a un prezzo MAI VISTO

Eleganza e potenza si fondono insieme nel nuovo meraviglioso MacBook Air (2022) con chip Apple M2. Oggi su eBay subisce un calo di prezzo incredibile che arriva a quota 1.079,90 euro per la versione con 8 GB di RAM e ben 256 GB di SSD come memoria di archiviazione.

MacBook Air (2022): caratteristiche tecniche di altissimo livello

Il notebook non ha bisogno di presentazioni: integra specifiche tecniche studiate per garantire un’esperienza ottimale con pieno accesso alle funzionalità più avanzate del sistema operativo macOS. Sotto l’elegante scocca, in questo caso in color Galassia, batte un cuore pulsante formato da CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core. Sono poi presenti una SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, porte e moduli per una connettività veloce, sia wireless sia cablata. Per tutti gli altri dettagli, consultare la scheda del prodotto.

Il nuovo MacBook Air è più portatile che mai e a prima vista spicca subito il display Liquid Retina da 13,6″ con più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili. Insomma, stiamo parlando di un dispositivo di altissimo livello che oggi su eBay ve lo potete portare a casa a soli 1.079,90 euro. Ricordatevi che i prodotti Apple non tendono a scendere di prezzo facilmente, quindi si tratta di un’offerta da non lasciarvi scappare e infine il venditore è super affidabile grazie al 99,2% di feedback positivi su oltre 82mila recensioni.

