MacBook Air (2023) con 8/512GB e chip M2 a 169€ in meno su Amazon

Eleganza e potenza sono le qualità indiscusse del nuovo meraviglioso MacBook Air (2023) con chip Apple M2. Tra le tante promozioni del giorno di Amazon, potete trovare anche quella che la riguarda e che gli permette di arrivare al prezzo di 1.710 euro nella versione con 8GB di RAM e ben 512GB di SSD come memoria di archiviazione. Lo sconto è del 9%, ma nonostante sia piccolino consente di risparmiare ben 169 euro.

MacBook Air (2023): caratteristiche tecniche di altissimo livello

Il laptop integra specifiche tecniche studiate appositamente per garantire un’esperienza ottimale con pieno accesso alle funzionalità più avanzate del sistema operativo macOS. Sotto l’elegante scocca batte un cuore potentissimo formato da CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core. Sono poi presenti una SSD da 512GB per l’archiviazione dei dati, porte e moduli per una connettività veloce, sia wireless sia cablata. Grazie all’efficienza del chip M2, la batteria del MacBook Air non vi molla fino a sera.

Il nuovo MacBook Air è più portatile che mai e a prima vista spicca subito il display Liquid Retina da 15,3″ con più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili. Con la videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array ogni videochiamata sarà uno spettacolo e grazie al sistema a sei altoparlanti con audio spaziale potete immergervi nella musica e nei film anche quando siete in giro.

Cosa state aspettando? Siete davanti a un dispositivo di altissimo livello che, per quanto non si tratti di un prezzo accessibilissimo, oggi su Amazon potreste acquistarlo a soli 1.710 euro. Infine con Amazon Prime potrà essere vostro in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione e con Cofidis potreste pagarlo anche in comode rate a tasso zero così da dilazionare il prezzo nel tempo.

