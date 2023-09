MacBook Air (2023): il CODICE SCONTO di eBay lo porta a un prezzo WOW

Eleganza e potenza si fondono insieme nel nuovo meraviglioso MacBook Air (2023) con chip Apple M2. Oggi su eBay è protagonista di un calo di prezzo incredibile che arriva a quota 1.239,90 euro per la versione con 8GB di RAM e ben 256GB di SSD come memoria di archiviazione. Lo sconto è del 10% ed è ottenibile tramite il codice sconto SETTEMBRE2023 da inserire all’atto dell’acquisto.

MacBook Air (2023): caratteristiche tecniche di altissimo livello

Il notebook non ha bisogno di presentazioni: integra specifiche tecniche studiate per garantire un’esperienza ottimale con pieno accesso alle funzionalità più avanzate del sistema operativo macOS. Sotto l’elegante scocca, in questo caso in color Grigio Siderale, batte un cuore pulsante formato da CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core. Sono poi presenti una SSD da 256GB per l’archiviazione dei dati, porte e moduli per una connettività veloce, sia wireless sia cablata.

Il display Liquid Retina di MacBook Air è una festa per gli occhi: supporta un miliardo di colori e ha una risoluzione fino a 2 volte più alta rispetto ai PC portatili della stessa fascia. Foto e video sembrano uscire dallo schermo, tanto elevato è il contrasto e nitidi i dettagli. Grazie all’audio spaziale con Dolby Atmos, gli altoparlanti di MacBook Air creano scene sonore tridimensionali quando ascoltate musica o guardate un film.

Insomma, stiamo parlando di un dispositivo di altissimo livello che oggi su eBay ve lo potete portare a casa a soli 1.239,90 euro. Ricordatevi che i prodotti Apple non tendono a scendere di prezzo facilmente, quindi si tratta di un’offerta da non perdere. Tutto quello che dovrete fare è inserire il codice sconto SETTEMBRE2023 all’atto dell’acquisto e non sottovalutate la serietà del venditore: ha il 99,3% di feedback positivi su oltre 84mila recensioni.

