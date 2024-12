MacBook Air 2024 13" con M3, 24+512GB in offerta su Amazon al MINIMO (-309€)

Il potentissimo MacBook Air di ultima generazione con schermo da 13 pollici e chipset M3, nella versione con 24GB di memoria unificata e SSD da 512GB, è disponibile su Amazon al prezzo minimo storico assoluto. Oggi può essere tuo a 309 euro in meno e puoi pagarlo anche a rate attivando l’apposita opzione al checkout. Un’opportunità di fine anno da non perdere.

MacBook Air 2024 13″: un mostro di potenza e design

Il nuovo MacBook Air non tradisce le caratteristiche distintive della linea e si presenta con un design leggero ultrasottile che al suo interno nasconde un vero e proprio mostro di potenza per ogni genere di attività.

Il chipset M3, formato da una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, è in grado di gestire qualsiasi tipo di task tu possa affidargli, dalla modifica di video in 4K e persino al gaming, senza parlare di multitasking e app multimediali più impegnative. I 24 GB di memoria unificata a i 512GB di SSD lo rendono ancora più completo, facendo di questo modello un vero must.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici ti stupirà per la sua qualità, i suoi colori brillanti e la sua nitidezza cristallina, ideale per ogni genere di contenuto. Sopra di esso trovi la videocamera FaceTime HD a 1080p utile per le videochiamate, mentre i tre microfoni e i quattro altoparlanti con audio spaziale completano il comparto multimediale.

La batteria dura fino a 18 ore in riproduzione video con WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 2 porte Thunderbolt e 1 porta MagSafe per la ricarica completano il quadro di un laptop eccezionale.

Approfitta quindi di questo minimo storico Amazon e acquista il tuo MacBook Air da 13 pollici con M3, 24GB e 512GB di SSD a 309 euro in meno, anche a rate.