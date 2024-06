MacBook Air 2024 13" con M3 (256GB) al MINIMO STORICO su Amazon (-250 euro)

La colorazione argento del nuovo MacBook Air da 13 pollici con chipset M3 è in offerta su Amazon al minimo storico assoluto: oggi può essere tuo infatti a soli 1099 euro invece di 1349, con spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate tramite Amazon stessa o scegliendo Cofidis al checkout.

MacBook Air 2024 13″: la scheda tecnica

MacBook Air 2024 da 13 pollici è pronto a sorprenderti con le sue incredibili prestazioni date dal nuovo chip M3 che, composto da una CPU 8-core e una GPU 10-core, ti garantisce la velocità e la fluidità necessaria per tutte le attività. Perfetto per il multitasking e per gestire lavori intensivi anche quando ti trovi in giro, il tutto con un design leggerissimo ed elegante.

Il chipset riesce a combinare questa potenza ad una efficienza energetica straordinaria dato che può garantirti fino a 18 ore di durata della batteria, perfetto quindi se devi lavorare fuori e non hai sempre modo di attaccarti alla presa di corrente. E se lavori all’aperto preparati a restare stupito dal display Liquid Retina da 13.6 pollici da un miliardo di colori e dall’altissima luminosità, che lo rende adatto anche sotto la luce diretta del sole.

Sulla parte superiore trova posto la videocamera FaceTime HD a 1080p, insieme a tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale. Le connessioni sono complete e di ultima generazione: due porte Thunderbolt, un jack per le cuffie, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta di ricarica MagSafe.

