MacBook Air 2024 con M3: prezzo sotto i 1000€, occasione Amazon (anche a rate)

Se vuoi dare definitivamente una svolta al tuo lavoro o al tuo studio universitario, approfitta dello sconto Amazon nuovamente attivo sul MacBook Air 2024 con chipset M3, 16GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD. Oggi puoi acquistarlo a soli 999 euro invece di 1349: al checkout puoi anche abilitare il pagamento in 12 comode rate a tasso zero.

MacBook Air 2024 con M3: potenza, stile ed eleganza

Il MacBook Air M3 da 13,6 pollici è perfetto per te che cerchi un laptop compatto che non rinunci alle prestazioni. Il design ultrasottile è spesso poco più di un centimetro e il peso è davvero ridotto per un computer portatile che è spinto dalla potenza del chip Apple M3 con CPU e GPU a 8-core che garantiscono velocità e prestazioni per ogni genere di attività.

Il bello è che a questo si unisce una efficienza energetica eccezionale: la batteria dura infatti fino a 18 ore, tanto che potresti persino dimenticare il caricatore a casa mentre sei in giro. Nel frattempo, resterai estasiato dal display Liquid Retina da 13,6 pollici che supporta un miliardo di colori per una qualità visiva incredibile anche sotto la luce diretta del sole.

La videocamera HD a 1080p e il sistema audio spaziale con quattro altoparlanti e tre microfoni assicurano videochiamate perfette e una qualità superiore per la visione dei tuoi contenuti multimediali. La connettività è infine al top con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, due porte Thunderbolt, jack per le cuffie e la comodissima ricarica MagSafe.

Leggero, elegante e incredibilmente potente: il MacBook Air da 13,6 pollici con chip M3 a 999 euro è un affare da non lasciarti scappare.