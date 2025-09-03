MacBook Air con Apple M4 a -251 euro: Amazon cala l'asso

Lo sconto di 251 euro disponibile in questo momento su Amazon taglia il prezzo del nuovo MacBook Air da 15 pollici. Tra i punti di forza ci sono il chip Apple M4 e un’autonomia che arriva a 18 ore di streaming video con ricarica rapida da 70 W. Insomma, il portatile definitivo per la produttività e non solo.

Super sconto sul MacBook Air da 15 pollici con M4

Integrati nel processore ci sono la CPU 10‑core, la GPU 10-core e il Neural Engine 16-core. Al suo fianco 16 GB di memoria unificata e l’unità SSD da 256 GB per lo storage. Tra le altre specifiche tecniche da segnalare figurano la porta MagSafe 3, due Thunderbolt 4 (USB‑C), l’uscita DisplayPort 1.4, gli altoparlanti con Dolby Digital Plus e Dolby Atmos, il jack cuffie da 3,5 mm, la tastiera Magic Keyboard con Touch ID, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività, il track­pad Force Touch e la videocamera Center Stage da 12 megapixel. Il sistema operativo è ovviamente macOS, con supporto all’AI di Apple Intelligence e pronto per l’aggiornamento alla versione Tahoe 26 che introdurrà la nuova interfaccia Liquid Glass. Scopri di più nella descrizione completa.

Invece di pagarlo 1.549 euro come da listino ufficiale della mela morsicata, in questo moment puoi acquistare il nuovo MacBook Air da 15 pollici con chip Apple M4 al prezzo di 1.298 euro. Il risparmio è notevole con lo sconto di 251 euro applicato in automatico: non servono codici da inserire né coupon da attivare. La colorazione è Argento.

La disponibilità è immediata. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini subito. Il voto medio assegnato dalle recensioni di chi lo ha già messo alla prova sfiora il perfect score: 4,6 stelle su 5.