MacBook Air con Apple M4 giù di 301€: pronto per macOS Tahoe

Grazie allo sconto di 301 euro di oggi, puoi mettere sulla scrivania il nuovo MacBook Air con chip Apple M4 a un prezzo molto conveniente. Leggero, sottile e potente, è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate in un design compatto. Il suo cuore pulsante assicura una fluidità eccezionale anche con le applicazioni più pesanti, dal montaggio video al multitasking spinto, senza dimenticare l’autonomia fino a 18 ore e la qualità del display Liquid Retina da 13,6 pollici per un’esperienza visiva da top di gamma.

Il codice che taglia il prezzo del MacBook Air (M4)

Progettato per sfruttare al massimo le potenzialità di Apple Intelligence, grazie al Neural Engine 16-core che affianca la CPU 10-core e la GPU 8-core, è pronto per ricevere l’aggiornamento al sistema operativo macOS Tahoe appena annunciato. Tra gli altri punti di forza del comparto hardware vale la pena citare la videocamera 12 megapixel con Center Stage, i tre microfoni, il supporto all’audio spaziale dei quattro altoparlanti, la connettività con porte Thunderbolt 4, MagSafe, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Visita la pagina dedicata per saperne di più.

Per ottenere lo sconto di 301 euro e acquistare il MacBook Air di ultima generazione con chip Apple M4 al prezzo finale di soli 948 euro (invece di 1.249 euro come da listino ufficiale) devi solo inserire il codice promozionale PSPRGIU25 prima di effettuare il pagamento, nell’apposito campo. L’immagine qui sotto ti mostra come fare, è davvero semplice e veloce. La colorazione del portatile è Mezzanotte.

Il risparmio è notevole. A proporre l’affare è il venditore professionale italiano UpgradeElettronica che ha già ricevuto migliaia di feedback positivi dai clienti su eBay. Lo puoi anche pagare a rate e, se lo ordini subito, arriverà da te entro pochi giorni con la consegna gratuita.