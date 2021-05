MacBook Air con chip M1: offerta imperdibile

Diverse recensioni hanno confermato che il chip Apple M1 è più veloce e consuma meno dei processori Intel. Gli utenti che cercano un notebook di qualità non devono lasciarsi sfuggire l'ottima offerta di Amazon. Il nuovo MacBook Air nella colorazione argento con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB può essere acquistato a 999,00 euro.

MacBook Air con chip M1: sconto del 14%

Il MacBook Air in offerta su Amazon è quello con 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e GPU a sette core. Si tratta del modello più economico, ma le prestazioni sono comunque notevoli, in particolare con i software nativi per l'architettura ARM (le applicazioni x86 vengono eseguite tramite l'emulatore Rosetta 2). Il processore Apple M1 integra una CPU a otto core (quattro performance e quattro efficienty).

Essendo un “ultraportatile” (spessore massimo di 1,61 centimetri e peso di 1,29 Kg), il numero di porte è piuttosto ridotto: due USB Type-C (Thunderbolt) e il jack audio da 3,5 millimetri). Lo schermo da 13,3 pollici ha una risoluzione di 2560×1600 pixel (Display Retina) e supporta la tecnologia True Tone.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti webcam FaceTime HD a 720p, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, tre microfoni, tastiera retroilluminata con trackpad Force Touch e lettore di impronte digitali Touch ID.

Il sistema operativo è ovviamente macOS Big Sur. Il MacBook Air con chip Apple M1 può essere acquistato su Amazon al prezzo di 999,00 euro, invece di 1.159,00 euro (sconto del 14%). È possibile anche sfruttare la Carta del docente, dato che il notebook viene venduto e spedito da Amazon.